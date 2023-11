Naruto, chi sono i 5 ninja più forti in assoluto della prima serie?

Le classifiche e le top 5 dei personaggi più forti di un manga/anime piacciono a tutti. Ed eccoci qua allora a stilarne una sui cinque ninja più forti della prima parte di Naruto, quando i nostri sono ancora piccoli e Shippuden deve ancora arrivare.

Cominciamo con Itachi che in questo periodo è ancora meno afflitto dalla malattia che lo sta consumando. Senza ombra di dubbio uno dei personaggi più forti in generale di Naruto e quindi di diritto in questa top 5 della prima parte della storia.

Altro ninja potentissimo e uno dei villain principali della prima parte di Naruto è ovviamente Orochimaru. Personaggio complesso e stratificato, rimane estremamente pericoloso persino quando perde l'uso delle braccia, finendo tranquillamente nella top 5 in quanto a potenza. Ve lo ricordate durante le prove per diventare Chunin in Naruto?

Suo maestro e diretto avversario è il terzo Hokage, Hiruzen Sarutobi, anche lui tranquillamente in top 5. Ninja potentissimo nel pieno delle sue forze ma che ancora riesce a tenere testa a Orochimaru e a due ex Hokage redivivi, dimostrandosi davvero uno dei più forti di questa prima parte.

Altro allievo di Hiruzen e membro dei Sannin è Jiraya, tra i più forti di questa prima parte e anche di tutto il manga in generale. Così tanto da far scappare Itachi e Kisame che non volevano rischiare uno scontro che avrebbero potuto perdere.

Noi a questo punto inseriremmo anche Gai ma non c'è la certezza che il potere visto contro Madara lo possedesse già nella prima parte di Naruto, altrimenti anche Tsunade una volta che si "sblocca" nello scontro con Orochimaru andrebbe tranquillamente in top 5.

E voi siete d'accordo con questa classifica su Naruto? Diteci assolutamente la vostra nei commenti, e se siete nostalgici della prima parte ecco perché la prima saga di Naruto è una delle migliori.