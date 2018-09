Naruto: chi avrebbe vinto l'Esame dei Chunin? Sentiamo il parere di Masashi Kishimoto

Sebbene siano passati molti anni dallo storico Esame dei Chunin cui parteciparono Naruto Uzumaki e Sasuke Uchiha, alcuni fan di Naruto si domandano ancora chi avrebbe vinto la competizione interrotta dalla Guerra dei Ninja. Per la gioia dei curiosi, il sensei Masashi Kishimoto si è finalmente deciso a rispondere al quesito!

Nel corso di una recente intervista con Kobayashi, l’artista ha dichiarato che il torneo, anche senza interruzioni, si sarebbe dovuto concludere allo stesso modo del manga e dell’anime. Pare infatti che Kishimoto desiderasse conferire la vittoria al giovane Shikamaru Nara, ma al tempo aveva qualche dubbio sul metodo che il ninja avrebbe dovuto utilizzare per sgominare gli altri concorrenti. Non essendo - a sua detta - intelligente quanto lo stesso Shikamaru, Kishimoto ha dunque impiegato un po’ di tempo per escogitare un piano che lo conducesse al risultato desiderato...



Come i fan di Naruto ricorderanno, la fase finale dell’Esame dei Chunin è stata infatti stravolta dalla prepotente introduzione di Orochimaru: poiché il fumetto, proprio in quel periodo, era divenuto sempre più popolare, gli editori di Shonen Jump chiesero a Kishimoto di introdurre quanto prima il suddetto villain, stravolgendo il torneo fra i giovani Genin. Col senno di poi, si direbbe che questa forzatura abbia solo fatto un favore al mangaka, che addirittura fece in modo che Shikamaru si arrendesse in favore della sua futura consorte, Temari.



E voi, cosa ne pensate di queste dichiarazioni? Vi sareste mai aspettati una rivelazione simile?