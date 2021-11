Naruto: chi è il più forte tra Jiraiya, Orochimaru e Tsunade? La classifica dei sannin

Di ninja potentissimi in Naruto ce ne sono tanti. I kage in primis, essendo loro i capi dei vari villaggi scelti tra i più forti. Ma anche nelle retrovie ci sono individui capaci di far tremare un paese. Quelli che hanno fatto parte dell'Akatsuki sono alcuni di questi, mentre altri tre sono i leggendari sannin del Villaggio della Foglia.

I tre ninja leggendari sono Jiraiya, Tsunade e Orochimaru, allievi del futuro terzo hokage Hiruzen Sarutobi. Il nome gli è stato dato da Hanzo la Salamandra, un'altra leggenda del mondo di Naruto. Il terzetto può far tremare ogni nemico viste le proprie doti. Ma chi tra i tre è il più forte?

Stiamo parlando di tre leggende del mondo ninja, ognuno con le proprie abilità particolari. Per questo la differenza nella loro potenza è minima: tuttavia per la battaglia Tsunade sembra la meno adeguata. Pur avendo un'enorme forza e un chakra vasto grazie al Byakugo, Tsunade è più versata nelle arti mediche e potrebbe incentivare una guerra di logoramento, ma i suoi due avversari potrebbero riuscire a concludere una battaglia con lei molto prima.

Pertanto, il più forte è uno tra Jiraiya e Orochimaru. Entrambi hanno tecniche devastanti a disposizione, col primo che può sfruttare anche la Modalità Eremitica. Tuttavia ci sono due cose da tenere in considerazione: Jiraiya perse uno scontro con Orochimaru prima che quest'ultimo affrontasse il villaggio ed entrambi hanno affrontato Naruto in versione Quattro Code, con Jiraiya che andò vicino al lasciarci la pelle, mentre Orochimaru riuscì quanto meno a resistergli.

Per questo è probabile che Orochimaru sia il sannin più forte del terzetto apparso in Naruto. A seconda del campo di battaglia e della situazione tuttavia questa classifica può cambiare radicalmente. Purtroppo l'eremita dei rospi è stato l'unico del gruppo a salutare la serie, anche se sarà sempre al fianco di Naruto anche nelle statuette dedicate.