Naruto: chi è il genin più forte di Konoha prima del timeskip? La classifica dei 12 ninja

Abbiamo visto tante battaglie in Naruto e, durante l'esame dei chunin, molti dei genin di Konoha si sono affrontati tra loro. Ma chi è il più forte tra i dodici ninja del Villaggio della Foglia alla fine della prima serie di Naruto? Ecco la nostra top 12.

Nell'ultima posizione di questa classifica troviamo la coprotagonista femminile di Naruto, ovvero Sakura Haruno. Nel corso di Naruto: Shippuden Sakura migliora tantissimo, ma alla fine del primo anime la ragazza è poco più di una ninja di medio livello. Ha un buon controllo delle arti magiche basilari, grande equilibrio nell'utilizzo del chakra ma poco più.

Poco più sopra c'è la sua rivale di sempre, Ino Yamanaka. Così come Sakura, anche lei è una ninja di medio livello per quanto riguarda le abilità di base ma ha in dote il sangue del clan Yamanaka e quindi le sue tecniche, che la rendono molto più temibile. Entrando nella top 10 troviamo un'altra ragazza, Tenten. Molto più pericolosa delle due ragazze finora citate, Tenten è stata vista in azione poche volte e sempre con avversari di tutto rispetto, ma ha mostrato di possedere un'affinità innata con tantissimi strumenti ninja che le permettono di avere tante opzioni d'attacco.

In nona posizione c'è Choji Akimichi, membro del team di Asuma Sarutobi. A causa del suo carattere pigro e pacioccone è stato mostrato poco in combattimento, ma ha mostrato davvero di cosa è capace durante lo scontro col possente Jirobo. Tuttavia fu costretto a utilizzare delle pillole proibite del suo clan per incrementare la propria forza e a causa dei loro effetti collaterali non può utilizzarle contro ogni avversario, rischiando la vita. Passiamo all'ottava posizione invece con Hinata Hyuga: teoricamente futura capofamiglia del clan Hyuga, ma molto più indietro in quanto a forza della sorellina Hanabi e del cugino Neji, Hinata ha dimostrato comunque di saper utilizzare a dovere il Byakugan, cosa che la porta ad essere più forte di un genin medio.

Un suo compagno di squadra è in settima posizione. Kiba Inuzuka del clan amante dei cani ha un potenziale offensivo straordinario. In coppia col fido Akamaru, ha fatto tremare anche le difese di Sakon e Ukon. Un gradino più su posizioniamo Shikamaru Nara, l'unico genin ad aver ricevuto la promozione a chunin. Le sue doti tattiche ormai sono conosciutissime e, nonostante non possegga una quantità abnorme di chakra, è in grado di utilizzare le sue tecniche dell'ombra sapientemente per mettere sotto scacco anche nemici multipli.

Passiamo alle zone più alte della classifica entrando nella top 5 con Rock Lee. Il ninja ha subito tante ferite importanti nello scontro con Gaara e alla fine di Naruto non si è ancora completamente ripreso. Nonostante ciò, rimane comunque un ninja temibile a causa della velocità e del suo taijutsu potente. In quarta posizione scegliamo invece Shino Aburame, il genin forse più misterioso del gruppo. Il controllo dei suoi insetti viene unito a un sangue freddo eccezionale che gli hanno permesso di sopraffare diversi avversari.

Iniziamo la top 3 con la medaglia di bronzo per Neji Hyuga, il membro più forte del clan Hyuga e che durante la serie ha perso soltanto col protagonista Naruto. Dotato di abilità tattiche ottime, eccelle particolarmente nell'utilizzo del Byakugan e con una sola mossa può mettere a tacere il suo avversario. La seconda posizione spetta proprio al protagonista Naruto Uzumaki che, alla fine della prima serie, sarà in grado di utilizzare la grande dose di chakra della Volpe a Nove Code, la solita tecnica della moltiplicazione e soprattutto il potentissimo Rasengan.

Rimane un solo genin, quello che alla fine della prima fase della storia deciderà di allontanarsi dal Villaggio della Foglia: come decretato alla Valle della Fine, Sasuke Uchiha si dimostra essere il giovane ninja più potente tra Sharingan e le arti del fuoco proprie del clan, oltre alla potenza scaturita dal Sigillo Maledetto di Orochimaru. Qual è invece la vostra classifica sui giovani ninja più forti di Konoha in Naruto?