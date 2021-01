Naruto: chi sono i genitori di Kiba? Tutto sul clan Inuzuka

Nel mondo di Naruto ci sono molti clan che si sono messi a disposizione di Konoha. C'è il potentissimo clan Uchiha, ormai scomparso ma tra i più forti in circolazione, il clan Hyuga, il clan Nara che è stato approfondito in Boruto: Naruto Next Generations e tanti altri. Ognuno ha una propria tecnica speciale o comunque un modo di combattere unico.

Anche il clan Inuzuka è uno di questi gruppi particolari. Conosciuti principalmente per il membro Kiba Inuzuka, colui che affrontò Naruto durante una delle fasi del test Chunin, sono dei ninja che lavorano sinergicamente con i loro cani. Questi cani ninja vengono cresciuti in modo particolare fin da piccoli e accompagnano il loro padrone nelle varie battaglie, utilizzando tecniche sia di attacco che di supporto.

Tutti i membri del clan portano il tatuaggio di due zanne rosse sulle guance e, oltre Kiba Inuzuka, i suoi membri più di spicco sono Gaku, Tsume e Hana, ovvero rispettivamente padre, madre e sorella maggiore di Kiba, accompagnati ovviamente dai loro cani. Il nome Inuzuka (犬塚) è composto dai due kanji "inu" (cane) e "tsuka/zuka" (cumulo, collina) e significa per l'appunto "collina del cane", rimarcando la loro cooperazione con questi animali.

I cani di questo clan vengono tutti chiamati unendo i colori a "maru" (Akamaru dal rosso, Kuromaru dal nero e così via), mentre i nomi dei vari esponenti del clan vengono chiamati con una delle parti dell'animale (Kiba sono le zanne, Gaku significa mascella) oppure col nome di una razza canina (come Akiba Inuzuka introdotta nel manga, tratta dalla razza dell'Akita Inu).

È uno dei clan che vediamo meno in combattimento in Naruto ma rimane comunque un gruppo di ninja importante per il Villaggio della Foglia.