Naruto: chi è Juzo Biwa, il membro segreto dell'Akatsuki apparso nell'anime

In Naruto abbiamo conosciuto la potente organizzazione Alba, o Akatsuki in originale, che ha dato la caccia al protagonista e alle altre Forze Portanti per lungo tempo. Il gruppo che conosciamo bene è formato da nove membri, visto l'abbandono di Orochimaru, ma questi non sono stati i membri effettivi fin dalla sua creazione.

Prima dell'inizio della storia, c'era un altro membro nell'Akatsuki. Ecco chi è Juzo Biwa, apparso nei filler di Naruto: Shippuden e non solo. Juzo Biwa è uno degli ex spadaccini della nebbia, gruppo scelto del Villaggio della Nebbia ed ex possessore della spada Mannaia Decapitatrice. La vecchia spada di Zabuza era infatti in possesso di quest'uomo che, sempre anni prima della storia, affrontò anche Maito Dai in una battaglia durante la Terza Guerra Ninja in cui l'uomo aprì tutte e otto le porte del chakra.

Sopravvissuto, si guadagnò il rispetto dell'Akatsuki e decise di tradire il proprio paese, unendosi all'organizzazione. Divenne il partner di Itachi Uchiha, appena entrato nel gruppo dopo aver massacrato il suo clan, e ricevette come missione quella di addentrarsi nel Paese dell'Acqua. Sfortuna volle che gli toccò combattere Yagura, uno dei più potenti di questo gruppo di nove, essendo anche il Mizukage in carica. Proprio il Mizukage, in uno scontro brutale, mise fine alla vita di Juzo Biwa con una sfera di chakra in forma bijuu, ferendolo mortalmente.

La Mannaia Decapitatrice rimase poi al Villaggio della Nebbia, passando di mano a Zabuza Momochi.