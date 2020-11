Naruto: chi è l'Uchiha più forte della storia del clan?

Nonostante l'opera creata da Masashi Kishimoto sia terminata ormai da tempo, i fan di Naruto hanno ancora diverse domande in sospeso. Una delle più popolari e più frequenti è: "chi è il più forte del Clan Uchiha?". Proviamo ad analizzare il quesito e a rispondere.

Il Clan Uchiha ha contribuito alla fondazione del Villaggio della Foglia ed è uno dei più temuti e rispettati di tutto l'universo di Naruto. La principale capacità di chi risiede tra le fila degli Uchiha è l'arte oculare dello Sharingan, che permette di vedere in anticipo i movimenti e manipolare gli avversari attraverso potenti tecniche illusorie. Tralasciando figure come Itachi e Obito, i due membri di spicco a contendersi il trono del più forte sono Sasuke e Madara.



Sasuke Uchiha ha raggiunto l'apice della sua potenza durante l'arco finale di Naruto. Nelle battute finali dell'opera di Kishimoto, il ragazzo risveglia il Rinnegan e utilizza il suo chakra senza preoccuparsi di esaurirlo.

Madara, invece, ha raggiunto il suo apice dopo essersi fuso con il decacoda ed essere entrato in modalità Rikudou. Nonostante gli sforzi congiunti del maestro Gai, Sasuke e Naruto, Madara si è rivelato semplicemente troppo forte. Se Kaguya non avesse preso il suo controllo, molto probabilmente il finale di Naruto sarebbe stato decisamente diverso.

In uno scontro diretto tra Madara e Sasuke, quest'ultimo lo avrebbe potuto facilmente portare in un'altra dimensione mettendo fine al combattimento. Tuttavia, non è detto che Madara non sarebbe potuto uscire da quella situazione. In questo caso, né l'Amaterasu né il Susanoo sarebbero serviti a Sasuke per placare l'ira del suo avversario. Madara aveva raggiunto l'immortalità e avrebbe potuto mettere fine a Sasuke semplicemente facendogli esaurire il chakra. Inoltre, le sue arti oculari sono migliori, dato che possiede due Rinnegan e ha i poteri della bestia a dieci code dentro di lui.



In definitiva, il membro più forte del Clan Uchiha è senza ombra di dubbio Madara. Solamente Hashirama è stato in grado di tenergli testa. Il loro epico scontro ha preso vita in una statua da collezione di Naruto da oltre 1000 euro. Anche se Sasuke è uscito sconfitto da questa battaglia, potrebbe aver comunque vinto quella di Uchiha con la tecnica oculare più forte in Naruto.