Naruto: chi vincerebbe in uno scontro tra Madara e Itachi? La risposta in un video fanmade

Quello degli Uchiha è il clan più affascinante di Naruto grazie alle capacità oculari di quei ninja. All'interno di questo clan sono emerse inoltre alcune personalità potentissime, individui dotati di poteri al di fuori dall'immaginazione. La domanda sorge dunque spontanea: chi vincerebbe uno scontro tra Madara e Itachi?

Nonostante il finale della storia, è opinione comune che l'Uchiha più forte di sempre sia Madara visto il quantitativo di tecniche a disposizione nel suo arsenale. Eppure, un eventuale scontro con Itachi potrebbe favorire interessanti spunti di riflessioni visto l'incredibile talento del fratello di Sasuke che, interamente da solo, è riuscito comunque a sterminare il proprio clan.

L'utente hadjime_shi ha infatti realizzato un filmato completamente amatoriale, della durata di oltre 2 minuti, in cui immagina proprio una battaglia ninja tra Madara e Itachi. Il risultato finale, che potete ammirare in calce alla notizia, è stato molto apprezzato grazie alla fluidità dei movimenti, alle splendide coreografie e alla grande creatività dell'artista. La conclusione non viene mostrata nella sua totalità dei fatti, tuttavia al termine della clip possiamo notare i due Uchiha sfoderare il proprio Susanoo, l'asso nella manica dello sharingan ipnotico, con quello di Madara grande almeno un paio di volte quello di Itachi.

E voi, invece, chi pensate ne uscirebbe vittorioso da questo scontro? Diteci la vostra, come al solito, con un commento qua sotto.