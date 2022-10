Naruto, chi era Zanna Bianca: tutto sul padre di Kakashi, storia e abilità

Oltre ai protagonisti di Naruto, ci sono molti personaggi di contorno che arricchiscono la storia e rendono più comprensibile il passato dei ninja della Foglia, giustificando alcuni loro comportamenti e modi di fare. Uno di questi è senza dubbio Sakumo Hatake detto Zanna Bianca, padre di Kakashi e ninja dal grandissimo potenziale.

Zanna Bianca era considerato un ninja incredibile, tanto che nel capitolo 240 di Naruto Minato si esprime così su di lui: " era uno shinobi di tale livello che di fronte a lui anche il nome dei Ninja Leggendari veniva messo in ombra". Andiamo quindi a scoprire i segreti del grande Sakumo Hatake.

Le vicende riguardanti Zanna Bianca di cui abbiamo notizia cominciano nella Grande Guerra Ninja, in cui lo shinobi della Foglia ha tolto la vita al padre di Sasori, rendendolo orfano. Chiyo della Sabbia decise così di vendicarsi, fallendo però nell'impresa. Anni dopo, la donna, ormai anziana, incontra Kakashi al Villaggio della Sabbia, e scambiandolo per Zanna Bianca lo attacca. Tuttavia, si ferma una volta che suo fratello Ebizo le ricorda che Sakumo è morto, ma resta scioccata nello scoprire che Kakashi è suo figlio.

Successivamente alla Grande Guerra Ninja, Sakumo e la sua squadra vennero inviati in una missione di vitale importanza per Konoha, in cui Zanna Bianca decise, in un momento di difficoltà, di anteporre la vita dei compagni al compimento della missione. Così, venne diffamato dal Paese del Fuoco e dalla sua gente.

Perso l'onore, Sakumo cadde in depressione, perdendo progressivamente anche tutte le sue virtù. Non riuscendo più a sopportare la situazione, Zanna Bianca finì per suicidarsi. Egli rimase però nel limbo, in attesa del perdono di suo figlio per il gesto compiuto.

Questo arriverà solo quando Kakashi perirà nella battaglia con Pain, approdando così nel limbo dove avrà luogo una lunga chiacchierata con suo padre. Il maestro di Naruto confida quindi all'uomo di averlo perdonato, e di aver compreso le ragioni per cui è arrivato a porre fine alla sua vita. Sakumo passa quindi nell'aldilà, pronunciando queste parole a suo figlio: "Grazie per avermi perdonato... ora posso andare in pace. E finalmente vedere tua madre..."

Per quanto riguarda le abilità di Zanna Bianca in combattimento, sappiamo ben poco: egli utilizzava una lama di chakra bianca, che ha poi ereditato Kakashi.

Ecco quindi la storia di Sakumo Hatake, leggendario ninja che ha scritto la storia.