Naruto: il Chidori di Kakashi in un fantastico cosplay al femminile

Designato come guida dei tre giovani ninja del Team 7, sin in dalla sua prima apparizione Kakashi ha fatto innamorare gli appassionati, grazie al suo design e al suo carattere misterioso. È lui il miglior personaggio di Naruto? Ecco la risposta della cosplayer sailorsalem.

Sia in Naruto che in Naruto: Shippuden, Kakashi Hatake è uno dei simboli del Villaggio della Foglia. Prima nel ruolo di maestro di Naruto, Sakura e Sasuke e poi in quello di Sesto Hokage, il Ninja Copiatore è stato protagonista di splendide ed esaltanti battaglie. Grazie al suo Sharingan Kakashi ha a più riprese difeso Konoha, facendo al contempo emozionare gli appassionati con la sua storia strappa lacrime. Vista la sua immensa popolarità, Kakashi è uno dei personaggi simbolo di Boruto: Naruto Next Generations, nonché nuovo maestro di Boruto.

Se Kakashi sia il personaggio più forte e affascinante del franchise creato da Masashi Kishimoto non spetta certo a noi dirlo, ma una cosplayer ha voluto provocare i fan ponendo questa annosa questione. Sul proprio profilo Instagram, Sailor Salem ha reinterpretato il personaggio a modo tutto suo, proponendone una splendida e provocante versione al femminile. Nello scatto, la ragazza utilizza contemporaneamente sia lo Sharingan che il Chidori, una delle tecniche più potenti utilizzate da Kakashi. E se siete affascinati dalla figura degli Hokage, non perdetevi questo splendido cosplay di Lady Tsunade.