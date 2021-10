Naruto: quali sarebbero le classi di Dungeons & Dragons dello storico Team 7?

I giochi di ruolo cartacei come Dungeons & Dragons, Vampire the Masquerade e Cyberpunk 2020 permettono un’enorme libertà ai giocatori coinvolti, che spesso danno vita a personaggi indimenticabili e profondamente diversi tra loro. Partendo da questa idea ci siamo chiesti: quali sarebbero le classi di Naruto, Sakura e Sasuke? Scopriamolo.

I tre membri del Team 7 della serie originale sono delineati in maniera piuttosto differente. Tutti sono abili in determinati settori del combattimento, e ciò ha permesso una migliore distinzione e un riconoscimento più preciso dei loro rispettivi ruoli. Partiamo dal protagonista. Naruto sarebbe un perfetto Echo Knight, sottoclasse del guerriero ideata da Matthew Mercer, Dungeon Master dello show Critical Role.

Considerata la versatilità della classe, in grado sia di usare armi meelee che a distanza, rispecchia perfettamente l’imprevedibilità del protagonista. Allo stesso modo la sua abilità più caratteristica, il Manifest Echo, corrisponde parzialmente alla tecnica del clone d’ombra, perennemente usata da Naruto stesso.

Per Sakura la scelta risulta alquanto semplice, e si tratta del Chierico del Dominio della Guerra, capace sia di curare i propri alleati che infliggere ingenti danni agli avversari. Inoltre anche per la kunoichi si ritrova un’abilità molto simile alla sua Rigenerazione Mitotica, ovvero l’Avatar della Battaglia, che riduce i danni in battaglia.

Pensando a Sasuke, la classe più vicina è sicuramente il Warlock Hexblade, sottoclasse presente in La Guida Omnicomprensiva di Xanathar. Il legame instaurato con Orochimaru è perfettamente in linea con il patto stipulato tra i Warlock e le entità che conferiscono loro dei poteri, e agli Hexbalde viene donata un’arma magica dal loro padrone, proprio come ha fatto il Sannin con la katana di Sasuke.

Infine il maestro Kakashi Hatake rientra nella definizione di Mago, precisamente della Scuola dell’Evocazione, basti pensare a tutte le tecniche elementali usate di continuo dal Sesto Hokage, dal celebre Chidori fino alle diverse strategie basate sull’Arte del Fuoco. Cosa ne pensate di questo parallelo tra i ninja del Team 7 e le classi di D&D? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.



Ricordiamo che Tsunade ha ricevuto un cosplay molto fedele, e vi lasciamo ripercorrere la storia di Naruto dopo 19 anni dall'uscita dell'anime.