Naruto: la classifica degli Hokage dal peggiore al migliore, ma non per forza

Ogni leader ha la propria importanza per la gestione del villaggio. I ninja infatti non si amministrano da soli ed è necessario stabilire la loro educazione e le missioni da portare avanti per fare in modo che rimanga una certa quantità di potere nelle mani di questi avamposti militari del mondo di Naruto.

Quindi gli hokage del Villaggio della Foglia non hanno una funzione unicamente deterrente, per ostacolare le avanzate militari nemiche, ma anche una funzione amministrativa e burocratica. In questo senso, quali sono stati i migliori hokage del Villaggio della Foglia?

Il quarto hokage, sotto questo punto di vista, va all'ultimo posto. La sua gestione è durata pochissimo e si è dovuto occupare di una sola crisi, che l'ha portato alla morte. C'è poi Kakashi Hatake, che ha forse governato il Villaggio della Foglia nel periodo più tranquillo e comodo e non ha avuto a che fare con grosse problematiche. Quinta posizione invece per Naruto Uzumaki, col protagonista che ha vissuto anche lui un grande periodo di pace ed è stato principalmente impegnato con compiti burocratici, nonostante la crisi degli Otsutsuki.

Quarta posizione per Tobirama Senju: del suo periodo di leadership non si sa molto, ma stiamo parlando di un periodo in cui il mondo ninja di Naruto era molto tumultuoso. Di conseguenza, ha avuto a che fare con numerose difficoltà da affrontare a causa delle varie guerre con gli altri paesi. Al terzo posto c'è Tsunade, la ninja leggendaria che è stata anche la più importante per Naruto, visto che è stata l'hokage più presente nel corso della storia, ed è riuscita a portare avanti il villaggio nonostante le difficoltà dopo la morte del terzo hokage. Ed è proprio quest'ultimo a occupare la seconda piazza: il suo è stato probabilmente il regno più lungo, essendo durato fino in tarda età, con tante guerre e periodi di conflitti e tensioni da affrontare.

Infine, al primo posto c'è Hashirama Senju: la prima posizione la merita già solo per la creazione del Villaggio della Foglia e per aver portato la pace nel Paese del Fuoco, unendo i numerosi clan della zona, ma anche per la suddivisione con gli altri paesi dei cercoteri, così da portare più bilanciamento nei vari eserciti e impedire la supremazia di un unico dominio. Invece, quali sono stati gli hokage più forti e quali i più deboli della storia di Naruto e Boruto?