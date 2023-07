Naruto: com'è nata la dichiarazione di Minato a Kushina? Vi stupirà!

Naruto Gaiden: The Whorl Within the Spiral racconta in modo specifico il passato del quarto hokage Minato. Il personaggio in questione ha vinto un sondaggio di popolarità ed è stato reso il protagonista di una storia inedita e totalmente originale.

Se non hai letto ancora il capitolo, qui è possibile leggere il riassunto del capitolo speciale su Minato di Naruto. Il racconto ha esplorato la storia d'amore fra Minato e Kushina prima che avessero Naruto.

Il giovane ha inventato il Rasengan per poter proteggere Kushina e il modo in cui le spiega il motivo di questa creazione rappresenta una meravigliosa dichiarazione d'amore. Sapendo che un giorno sarebbe stata mandata sul campo di battaglia e che avrebbe dovuto preoccuparsi di tutto il chakra extra della Volpe a Nove Code, Minato ha voluto creare questo jutsu per aiutarla.

Il capitolo inizia con Kushina che sceglie di uscire dai confini del sigillo del suo clan per avvicinarsi a Minato mentre si sta allenando per sviluppare il nuovo jutsu. È qui che lui le spiega che ha pensato di creare questa nuova tecnica proprio con l'intento di lavorare a stretto contatto con il suo chakra e di proteggerla sul campo, per non perderla.

Nel momento in cui il Nove Code si risveglia, i due si affidano l'uno all'altra più che mai. Mentre Minato usa la sua tecnica di sigillatura su Kushina, Kurama chiede perché il giovane si stia dando tanto da fare. È qui che il futuro quarto Hokage dichiara il suo amore per la ragazza in quanto vede in lei una persona più forte di lui.

Naruto Gaiden rappresenta il ritorno di Kishimoto e non poteva essere meglio rappresentato se non con questo capitolo speciale che vede l'inizio di tutta l'opera.