Naruto: com'è nato il nome del Rasengan? Non è opera di Minato, ecco chi l'ha scelto

Il Rasengan di Naruto è una delle tecniche più famose del mondo di manga e anime. Ideato da Minato Namikaze, Jiraiya insegna questa tecnica al giovane Uzumaki durante la saga della ricerca di Tsunade, così da dargli un'arma in più in caso di incontro con nemici molto forti. La storia della creazione della tecnica è stata però raccontata solo ora.

Alcuni dettagli erano stati già dati durante il manga di Naruto, dove Kishimoto lasciò qualche spiegazione a Jiraiya. Tuttavia, con il oneshot dedicato a Minato Namikaze, sono emersi nuovi dettagli sulla creazione di questa tecnica e soprattutto sul suo nome. In queste 55 pagine, viene confermato che Minato ha ideato questo ninjutsu prendendo ispirazione dalle Teriosfere dei Cercoteri. Una volta completata, però, il suo nome era bislacco e soprattutto lungo, inutilizzabile in un contesto di battaglia.

Soltanto alla fine del capitolo speciale su Minato è emerso il nome ufficiale e definitivo del Rasengan. A scegliere il nome è stata Kushina Uzumaki: infatti, Minato ha preparato questa tecnica per lei, e così è stata lei a rifarsi a un vecchio discorso fatto con Mito Uzumaki. Il rasen di Rasengan deriva dalla scala che i due salgono per arrivare in cima all'edificio, che ha naturalmente un significato molto profondo per la donna. Gan, invece, è semplicemente un altro modo per definire una sfera, riferendosi quindi alla forma che prende la tecnica completa in cui è impastato il chakra vorticoso.

Quando Kushina propone il nome Rasengan a Minato, lui lo apprezza e lo accetta, rendendolo quindi ufficiale.