Naruto: ecco come apparirebbe Itachi nei manga di Demon Slayer, Bleach, Jojo e ONE PIECE!

Negli ultimi tempi vi abbiamo mostrato più volte le creazioni del talentuoso A2TwillDraw, famoso sui social per via del suo particolare stile di disegno. Oggi l'artista ha deciso di porre i suoi omaggi a Itachi Uchiha, fratello maggiore di Sasuke in Naruto, realizzando una fan art che lo raffigura con lo stile di disegno di alcune importanti opere.

L'immagine, visibile in calce all'articolo, mostra come potrebbe essere rappresentato il personaggio se si trovasse negli universi narrativi di Bleach, Dragon Ball, ONE PIECE, My Hero Academia, Demon Slayer, Jojo e L'Attacco dei Giganti. Ai 9 sketch non manca ovviamente un take completamente originale dello stesso artista.

Itachi è uno dei personaggi più amati dagli appassionati di Naruto, come mostrano i sondaggi di popolarità redatti durante la serializzazione del manga. Dopo la sua prima apparizione, il ninja traditore si è posizionato undicesimo in classifica, migliorando poi il suo piazzamento di volta in volta grazie alle grandi rivelazioni effettuate dal mangaka Kishimoto.

E voi cosa ne pensate? Quale di questi disegni vi piace di più? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste fan dello stile di A2T Will Draw poi, vi consigliamo di dare un'occhiata alla recente reinterpretazione del protagonista di ONE PIECE e a quella dell'eroe numero 1 di My Hero Academia.