Naruto, come ha fatto Kakashi ad apprendere il rasengan?

I lettori di Naruto sono soliti associare un personaggio all'uso di una specifica tecnica, che ne rivela simbolicamente il carattere e l'identità. Nel caso di Kakashi si tratta del raikiri, e abbiamo visto come il ninja sia in grado di riprodurre anche il rasengan. Ma per quale motivo non lo ha mai usato? E soprattutto come lo ha appreso?

Nel riflettere sulle possibili traiettorie con cui il futuro Sesto Hokage è arrivato ad acquisire questa abilità, non si può che spostare il ragionamento sulle capacità intrinseche di Kakashi. D'altronde il celebre shinobi della Foglia era conosciuto alla stregua di un “ninja-copia” capace di replicare nel corso della sua esistenza più di un migliaio di jutsu dalla natura e dal grado di difficoltà perlopiù differente, grazie all'uso pressoché perfetto dello sharingan donatogli dall'amico/nemico Obito. In questo senso, non sarebbe assurdo pensare che l'apprendimento da parte di Kakashi del rasengan sia riconducibile alle abilità di emulazione che ne contraddistinguono la natura da shinobi. Anche se alcuni fattori, come quelli che andremo qui ad illustrare, suggeriscono una via diversa, confutando le considerazioni appena espresse.

D'altronde per quanto lo sharingan gli abbia consentito di replicare un numero impressionante di tecniche, sappiamo che le abilità emulative di kakashi avevano comunque un limite, tanto che il ninja non è mai riuscito ad appropriarsi dei genjutsu più potenti visti in Naruto, le cui funzioni potevano essere attivate solo dagli Uchiha o dai possessori del rinnegan. E nonostante la sua abilità oculare gli avrebbe di certo consentito di replicare una tecnica come il rasengan, dal momento che si basa sul solo modellamento del chakra, la reale ragione dietro l'apprendimento di questa iconica mossa potrebbe essere ricondotta alla figura del suo mentore: vale a dire Minato Namikaze.

Il padre di Naruto, ancora prima di diventare Quarto Hokage, aveva inventato tale tecnica come strumento di difesa per la moglie nel caso Kushina fosse stata mobilitata in guerra. Ora non sapiamo se la madre del protagonista sia poi arrivata ad acquisire tale mossa, fatto sta che il rasengan si è esaltato a marca distintiva dell'iconico shinobi della Foglia, il quale l'ha insegnata anche al suo celebre mentore, cioè Giraya. E dal momento che Minato ha intrecciato un rapporto privilegiato con il suo discepolo prediletto, non è azzardato ipotizzare che Kakashi abbia appreso la tecnica direttamente da colui che l'ha creata, senza perciò servirsi delle eponime abilità copiative che contraddistinguono da sempre il ninja.

A questo punto sorge un interrogativo: perché Kakashi non ha mai usato in combattimento una tecnica formidabile come il rasengan, nonostante avesse la capacità di utilizzarla/replicarla? Il motivo è da individuare nella natura stessa della tecnica, che per potersi elevare al suo stadio definitivo, necessita della contaminazione con un elemento naturale, in particolare con il vento. Seppur Kakashi sia in grado di operare in tutti e cinque gli spettri elementali, è pur vero che il ninja riesce a canalizzare interamente il suo chakra solo nelle tecniche che si originano dal fulmine, come appunto il raikiri, portando di conseguenza lo shinobi ad abbandonare una mossa che ai suoi occhi sarebbe sempre rimasta incompleta.

Un altro motivo lo ritroviamo invece nelle caratteristiche identitarie del protagonista del manga: se la Moltiplicazione del Corpo è il manifesto ideologico di Naruto, il rasengan è la tecnica a cui il personaggio è associato nell'immaginario collettivo dei lettori, il simbolo che cementifica la sua stessa natura di ninja, per cui l'utilizzo (o l'abuso) da parte di Kakashi della tecnica in questione avrebbe ridimensionato la matrice simbolica che il rasengan è arrivato ad acquisire lungo tutto il corso dell'opera.