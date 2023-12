Naruto, come Masashi Kishimoto con quella scelta narrativa, ha preso le distanze da Oda

Nei primi anni 2000 Weekly Shonen Jump poteva vantare tra le sue pagine alcune opere che avrebbero contribuito alla diffusione dei manga e all’affermazione dello shonen come categoria più letta e richiesta. Tra questi vi erano ONE PIECE e Naruto, entrambi popolarissimi ma secondo Masashi Kishimoto per un approccio diverso nella narrazione.

Da anni ormai gli appassionati di manga conoscono l’amicizia e la stima nata tra Masashi Kishimoto e Eiichiro Oda. I due hanno affrontato le rispettive carriere parallelamente, e talvolta donandosi consigli e osservazioni preziose. Sapendo però di avere un “rivale” della caratura di Oda, l’autore di Naruto ha deciso di prendere un percorso narrativo differente in Naruto, aggiungendo pesanti morti di personaggi molto importanti.

Ecco le parole pronunciate da Kishimoto in un’intervista del 2013 pubblicata su Jump Versus per quanto riguarda l’opera dell’amico mangaka: “ONE PIECE è sostanzialmente una storia leggera, per questo ho sempre pensato a Naruto come l’opposto. Ho cercato di rendere le battaglie molto più serie attraverso le morti dei personaggi, dato che Oda ha ammesso di non voler ucciderne molti. Se non avessi preso questa decisione, Naruto non sarebbe mai stato così popolare”.

Stando quindi alle parole di Kishimoto la sua opera principale, quella che l’ha fatto diventare conosciuto in tutto il mondo raggiungendo cifre e risultati straordinari, arrivando a meritarsi persino il titolo di una delle Big Three di Shonen Jump, dovrebbe tale popolarità ad una maggiore serietà rispetto a ONE PIECE, altra serie di spicco della rivista di Shueisha. Serietà che si ritrova specialmente nei combattimenti e nel porre i lettori, e i protagonisti, di fronte a perdite pesanti in grado di influenzare sviluppi futuri, basti pensare ad esempio alla morte di Jiraiya, una delle figure di riferimento per Naruto.

Va sottolineato anche che si tratta di un’intervista risalente al 2013, e in questi dieci anni Oda ha anche trovato modi per stravolgere la vita dei protagonisti senza necessariamente porli di fronte alla morte di persone care. In conclusione, ecco le ipotesi su quando potrebbe uscire il nuovo anime di Naruto, e vi lasciamo scoprire chi è che incarna meglio i valori della serie. Diteci cosa pensate di questa rivelazioni di Kishimoto nei commenti.