Naruto: ecco come è stato riprodotto l'allenamento di Rock Lee in un video

Nel manga Naruto il ninja più abile nel combattimento corpo a corpo è sicuramente Rock Lee. Ecco come un fan ha provato ad imitare l'allenamento seguito dal potente ragazzo.

Pur non essendo in grado di utilizzare Ninjutsu o Genjutsu, ovvero arti magiche e illusorie, il ragazzo in tuta verde non è secondo a nessuno nel Taijutsu, l'arte del combattimento corpo a corpo. Molti appassionati ricorderanno infatti come il giovane sia stato protagonista di un incredibile scontro durante l'esame per la selezione dei Chunin riuscendo ad eguagliare l'avversario, Gaara.

Un aspetto indimenticabile di quella battaglia fu la rivelazione dell'allenamento sotto cui si era sottoposto Rock Lee. Il ragazzo svelò infatti di avere dei pesi legati alle caviglie che, una volta tolti, lasciandoli cadere crearono due enormi solchi nel terreno. Libero dai vincoli il ninja dimostrò quindi di essere estremamente più veloce riuscendo a mettere in difficoltà l'avversario.

In un video caricato sul proprio canale YouTube da quasi 1,3 milioni di iscritti, Allen Pan ha provato a seguire lo stesso tipo di allenamento dello shinobi. Il fan della serie si è quindi posto attorno alle caviglie dei pesi, seppur molto più leggeri di quelli mostrati nel manga, per comprendere se sarebbe potuto diventare più veloce come l'amico di Naruto. Ne è risultato che, nonostante un certo aumento della resistenza, questa pratica danneggia particolarmente le articolazioni.

Infine riporto un cosplay di un giovane Sasuke da Naruto ed il curioso video di un calciatore nei panni di Naruto.