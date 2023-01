Naruto come Sartoru Gojo: il capitolo 77 di Boruto omaggia Jujutsu Kaisen?

Da molti Jujutsu Kaisen è stato definito come lo shonen dark erede di Naruto. D'altro le due serie Shueisha condividono quasi lo stesso incipit, un trio di protagonisti dai tratti simili e un maestro buffo, bendato e dai poteri oculari. Con il più recente capitolo di Boruto è però Masashi Kishimoto a citare il collega Gege Akutami.

In una recente intervista Akutami ha rivelato che in Jujutsu Kaisen ci saranno percorsi di redenzione come in Naruto. Sukuna e Mahito non diventeranno dunque improvvisamente buoni a causa delle parole di Yuji, come invece avvenne per Obito e Pain. Ma se Jujutsu Kaisen si allontana da Naruto, Boruto invece sembra aver replicato un importante evento dell'opera di Akutami.

Nel clamoroso cliffhanger che chiude il capitolo 77 di Boruto, per amore del Settimo Hokage Kawaki giura che sfruttando il potere del Karma ucciderà ogni singolo Ootsutsuki in vita, Boruto compreso. Scioccato per queste parole spese nei confronti di suo figlio, Naruto è disposto anche a contrapporsi a Kawaki. Tuttavia, disposto a farsi odiare, il ragazzo relega l'Hokage di Konoha e sua moglie in un'altra dimensione.

I più attenti avranno notato che questa importante scena che avvicina Boruto al suo flash forward iniziale ricorda quanto avvenne in Jujutsu Kaisen quando durante l'Arco dell'incidente di Shibuya Satoru Gojo venne sigillato nel Regno della Prigione. Gojo e Naruto sono i due personaggi più forti delle rispettive opere e per evitare decisive intromissioni da parte loro sono stati intrappolati dai loro nemici. Secondo voi quella di Kishimoto è una citazione ad Akutami oppure un modo per mettere da parte definitivamente Naruto?