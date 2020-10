Naruto: il commovente tributo di un appassionato all'eroe Itachi Uchiha

Naruto è una serie che ci ha abituato da subito ad affrontare situazioni drammatiche e particolarmente delicate, basti pensare ai primi capitoli, dove comprendiamo la solitudine e discriminazione di cui soffre il protagonista. Tra le infinite storie del passato dei personaggi, una delle più drammatiche è senza dubbio quella di Itachi Uchiha.

Inizialmente presentato come un ninja traditore del Villaggio della Foglia, che è stato capace di sterminare a sangue freddo tutto il suo clan, per poi unirsi all'organizzazione criminale conosciuta come Akatasuki, Itachi è riuscito a conquistare i lettori dell'opera di Kishimoto da subito, per poi diventare uno dei personaggi più amati, grazie ai dettagli che si scopriranno solo molti capitoli dopo.

Come sappiamo l'obiettivo principale di Sasuke era diventare più forte per essere in grado di uccidere suo fratello maggiore, e vendicare così i suoi genitori, tuttavia l'ultimo degli Uchiha scoprirà solo dopo aver adempiuto a questa missione la verità riguardo le azioni di Itachi. Il prodigio di Konoha aveva fatto di tutto per proteggere il Villaggio dalle terribili intenzioni dei suoi parenti, che volevano prendere il controllo del paese con un colpo di stato, e dopo averli eliminati, entrò a far parte dell'organizzazione Alba, rendendosi un traditore agli occhi di tutto il mondo.

Per omaggiare un personaggio così complesso, nonché uno dei ninja più potenti dell'universo di Naruto, l'utente @SoloGodItachi ha condiviso su Reddit la splendida tavola a colori che potete trovare in calce, dove vediamo una statua all'interno di Konoha dedicata proprio a Itachi, con la seguente descrizione: "Il ragazzo che ha sacrificato sé stesso per risolvere i problemi degli adulti".

