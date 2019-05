Naruto fa la sua comparsa durante una lezione di piano di un fan!

La seria di Naruto è negli anni riuscita a toccare le giuste corde nel cuore degli appassionati. Attraverso momenti indimenticabili come la morte del maestro Jiraya o i flashback, che ci mostrano il passato in solitudine di Naruto, chi ha amato l'opera di Kishimoto non scorderà mai le emozioni che ha provato.

Recentemente, un fan della serie ha postato sul forum Reddit una fotografia dello spartito consegnatagli durante la lezione di pianoforte dal suo insegnante, che gli ha riportanti alla memoria tanti dei momenti più tristi legati alla serie animata del ninja di Konoha.

Come potete vedere nell'immagine in fondo alla notizia, si tratta della colonna sonora "Sadness and Sorrow" di Toshio Masuda, uno dei brano diventati più famosi nella serie Naruto, Naruto: Shippuden e Boruto: Naruto Next Generations. Ha accompagnato alcuni dei momenti più drammatici della seria, come ad esempio la morte di Haku e Zabusa.

Inoltre, l'utente Reddit si è meravigliato del fatto che il suo insegnante non fosse minimamente a conoscenza dell'origine della colonna sonora, che semplicemente ha trovato ben scritta. "Sadness and Sorrow" infatti, presente diversi strumenti come il pianoforte e il flauto, in grado di trasmettere forti emozioni facendo trasparire il senso di cultura giapponese tipico di Naruto.

Toshio Masuda infine, ricordiamo non essere estraneo alla composizione di colonne sonore di anime, in quanto, oltre a Naruto, ha lavorato anche a serie come Excel Saga, Fatal Fury, Ghost Hunt e Jubei Chan tra le tante.

Infine, vi ricordiamo che di recente l'anime di Boruto: Naruto Next Generations ha visto rafforzarsi il rapporto tra Naruto e Kawaki, mentre, un personaggio che non si vedeva da un po' di tempo, ha fatto il suo ritorno.