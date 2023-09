Naruto ha compiuto 24 anni! Quali sono i momenti più scioccanti del manga di Kishimoto?

Il 21 settembre del 1999 un mito faceva il suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Il manga di Naruto ha compiuto ben 24 anni dall'inizio della sua serializzazione, e oltre 20 dall'inizio della trasmissione dell'anime. In attesa di una nuova data d'uscita per i nuovi episodi di Naruto, celebriamo l'opera rivivendo i momenti più scioccanti.

Al fianco di ONE PIECE e Bleach, Naruto è parte dei Big 3 di Shueisha. La serie di Masashi Kishimoto non solo fa parte dell'elité delle pubblicazioni su Weekly Shonen Jump, ma è anche una delle opere più iconiche di tutti i tempi. Forte di personaggi dalla scrittura a dir poco perfetta, di un sistema di combattimento e crescita interessante, punto forte del manga di Naruto sono i continui colpi di scena. Ecco dunque i 10 momenti più scioccanti di Naruto classificati in ordine sparso. Prima, però, ecco 10 scene di ONE PIECE, Naruto e Bleach che hanno cambiato lo shonen.