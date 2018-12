Naruto conquista il mondo del pugilato con Ryan Garcia

Naruto è uno dei franchise più famosi al mondo, quindi è normale trovare fan in ogni dove, anche tra i personaggi più popolari. L'ultimo in ordine cronologico ad aver rivelato la sua passione per la serie del ninja biondo è il pugile professionista Ryan Garcia, peso piuma, che ha fatto una rivelazione ai fan dal suo account Twitter.

Nel tweet, che potete vedere in calce, Ryan Garcia ammette di "guardare Naruto prima di ogni incontro, non chiedetemi perché". Nonostante abbia chiesto ai fan di non fare domande, prima del suo incontro con Braulio Rodriguez al Madison Square Garden, Garcia ha mostrato in un altro tweet di avere una conoscenza approfondita della serie, menzionando una delle lezioni che ha imparato dall'anime: "si matura tramite il dolore e imparando e riflettendo quando soffri questo dolore, e poi ottieni la risposta per liberarti del dolore che senti!" Potenziato da Naruto, Garcia ha sconfitto velocemente Rodriguez, mandandolo al tappeto dopo un minuto e quattordici secondi nel quinto round, raggiungendo così la sua diciassettesima vittoria di fila.

Naruto è un manga nato dalla penna di Masashi Kishimoto, pubblicato originariamente su Weekly Shonen Jump tra il 1999 e il 2014. Dal fumetto sono state tratte due serie animate, una omonima e una dal titolo Naruto: Shippuden, oltre a diversi spin-off e sequel, tra i quali c'è Boruto: Naruto Next Generations, ancora in corso sia in versione manga che anime. Il franchise è stato tra i più popolari e redditizi, con oltre 130 milioni di copie vendute che posizionano la serie al quarto posto per vendite in Giappone dopo ONE PIECE, Dragon Ball e Kochikame. Attualmente l'autore sta preparando una nuova serie di cui non si conoscono ancora i dettagli.