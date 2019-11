Anche Naruto si è fatto contagiare dal meme 'Ok Boomer'

Nell'era in cui viviamo, tra social network e continue nuove possibilità di connessione con persone sparse in ogni angolo del globo, capita oramai sempre più spesso che meme e quant'altro diventino rapidamente virali, rimanendo conficcati nella mente di milioni di persone fin quando il prossimo tormentone non viene a presentarsi.

Tra i tanti, l'ultima fissa del momento che è andata diffondendosi ovunque può riassumersi nel cosiddetto "Ok Boomer" che oramai impazza ovunque - e che per qualche motivo, secondo i giornali italiani sarebbe un motivo di rappresentazione dei giovani -, un tormentone di tale portata che ha finito con il contagiare addirittura il nostro Naruto Uzumaki, o per meglio dire la sua doppiatrice inglese, Maile Flanagan.

Andando più nel dettaglio, nel corso di una convention, un fan dell'opera ha voluto approfittare della presenza della doppiatrice per fare una piccola richiesta a cui la donna ha acconsentito. L'utente Reddit That-One-Ho ha infatti chiesto alla Flanangan di presentarsi con una piccola introduzione - ovviamente parlando con la tonalità di voce del nostro amato Ninja - chiusa proprio con un "Ok Bommer", scenetta che è stata registrata e pubblicata sul web, come potete vedere a fondo news.

Nel caso in cui foste interessati, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Naruto Shippuden, opera che ha inoltre visto il sopraggiungere di un vero e proprio seguito intitolato Boruto: Naruto Next Generations.