Naruto: la coppia NaruHina aiuta un fan a ottenere il sì dopo una proposta di matrimonio

Masashi Kishimoto concluse Naruto nel 2014, un manga storico che poi terminò anche come anime qualche anno dopo. La storia del mangaka rimarrà però immortale e ancora oggi può essere riletta gratuitamente su MangaPlus. Qualcuno ha deciso di utilizzare i ricordi generati dalla storia di Naruto in modo più particolare e romantico.

Pur non essendosi molto concentrato sul lato romantico, Kishimoto sviluppò nel film Naruto the Last una forte componente dove si svilupparono i sentimenti tra Naruto e Hinata in modo definitivo. Ormai pubblicato diversi anni fa, Naruto the Last portò al primo bacio tra i due e poi al matrimonio. Un fan di Naruto ha deciso di utilizzare quei personaggi come ispirazione per una promessa di matrimonio.

La foto che potete osservare in calce, proveniente dal subReddit di Naruto, dimostra che tutto è andato a buon fine: dopo averle fatto la proposta con una foto di Naruto e Hinata, il fan ha ottenuto un sì dalla sua compagna. La pic è diventata ovviamente apprezzata per la tenerezza e il romanticismo del gesto. Chissà se in futuro i due dedicheranno a Naruto il nome di uno dei figli, oppure chissà, dedicandolo alla generazione successiva con Boruto che ora sta catturando gli appassionati degli anime.