Naruto: coppia si presenta all'altare con indosso l'abito dell'organizzazione Akatsuki

Ci sono degli anime che, indipendentemente dalla storia che raccontano, finiscono per entrare a far parte della vita di ognuno di noi. Per il Capitano della Nazionale Gianluigi Buffon ad esempio giocò un ruolo molto rivelante l'anime di Holly & Benji, mentre a motivare la carriera da lottatrice Ronda Rousey fu Dragon Ball.

Ognuno esprime il suo amore verso gli anime in maniera diversa, ed ogni tanto, quando questo amore va nella stessa direzione, è possibile assistere ad eventi come quello di cui vi vogliamo parlare oggi. Come potete vedere in calce infatti, una coppia ha deciso di sposarsi indossando gli abiti dell'Akatsuki, l'organizzazione criminale presente in Naruto.

Se pensate che si tratti di Photoshop o di un semplice scatto fatto per scherzo vi sbagliate, visto che a riprova della serietà del gesto sono state condivise altre due immagini con protagonista la famiglia di uno dei due sposi. Ovviamente, anche i testimoni hanno indossato il vestiario dell'organizzazione dell'Alba.

Si tratta ovviamente di un gesto un po' estremo, che però riassume in maniera perfetta il ruolo che l'opera del maestro Masashi Kishimoto ha avuto nella vita di entrambi.

E voi cosa ne pensate? Vi presentereste mai ad un matrimonio vestiti in questo modo se ve lo chiedesse un amico? Fateci sapere la risposta nei commenti!