Naruto: tutti i corpi di Pain nella figure fuori di testa di Clouds Studio

Tra i personaggi di Naruto che Masashi Kishimoto ha caratterizzato con grande attenzione spicca sicuramente Nagato, altresì conosciuto come Pain. Il villain si è rivelato fondamentale per la caratterizzazione di Naruto, lui che proprio a causa di Pain aveva perso il mentore, nonché per il futuro del Villaggio della Foglia.

La morte di Jiraya è stato un duro colpo per i fan della saga, il risultato di un epico scontro e il cui sacrificio si rivelò cruciale per permettere a Konoha di adottare delle contromisure contro i vari corpi del componente dell’Akatsuki. Lo straordinario scontro tra Naruto e Pain è uno dei migliori dell’intera opera al punto tale che un fan si è persino tatuato una scena indelebile della battaglia.

Ad ogni modo, recentemente Clouds Studio ha deciso di realizzare una nuova statuetta dedicata proprio all’ex allievo di Jiraya e a tutti i suoi vari corpi. Pain viene ritratto infatti insieme a tutte le sue forme in un modellino davvero ricco di dettagli che sicuramente farà lievitare il prezzo. Attualmente lo studio non ha rivelato alcuna informazione ufficiale sul prezzo e sulla data d’uscita, ma potete dare un’occhiata alla figure da più angolazioni grazie alle foto allegate in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.