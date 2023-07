Naruto: corvi e fiamme avvolgono Itachi nella figure di MT Studio

L’oscura e intricata storia di Itachi Uchiha è stata centrale lungo tutto l’arco del personaggio di Sasuke, per poi essere rivelata attraverso light novel ed episodi speciali. Per ricordare uno dei personaggi più potenti e profondi di Naruto MT Studio ha deciso di dedicargli una nuova figure da collezione.

Avendo cercato di proteggere suo fratello minore dal peso delle sue azioni, Itachi si è successivamente allontanato dai confini del villaggio della foglia unendosi all’organizzazione criminale Akatsuki, di cui poi sarebbe stato il primo membro ad essere ufficialmente presentato nella serie di Kishimoto. Dimostratosi un prodigio già da bambino, Itachi è diventato col tempo un ninja incredibilmente abile nelle tecniche illusorie, riuscendo ad irretire gli avversari attraverso il suo Sharingan, condannandoli a visioni di distruzione e morte in cui i corvi hanno spesso giocato un ruolo molto importante.

Per questo gli artisti di MT Studio hanno voluto ricordarlo con la figure da collezione presentata attraverso le immagini riportate in calce, dove si nota una certa cura nei dettagli del design e degli effetti delle fiamme e dei corvi. La figure è stata mostrata senza base, è alta 36 centimetri, e raffigura Itachi mentre sfoggia un kunai e attorno a lui si formano fiamme e corvi, come a sottolineare il suo legame col clan Uchiha e la sua unicità rispetto al resto dei familiari.

In arrivo sul mercato nel primo semestre del 2024, la figure verrà venduta al prezzo di 220 euro. Per concludere vi lasciamo allo scontro tra Gaara e Kimimaro nella statua di HEX Collectibles, e al trailer per lanciare i nuovi episodi dell’anime di Naruto.