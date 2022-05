Naruto: cosa dice il segno zodiacale di Itachi Uchiha sulla sua personalità?

L’opera di Masashi Kishimoto non è famosa solamente per i combattimenti, ma anche per la psiche dietro i suoi protagonisti. Tra questi, uno dei più amati dal fandom di Naruto è Itachi Uchiha, colui che più di tutti ha saputo sfruttare meglio le arti illusorie.

Itachi ha agito in modo poco chiaro per gran parte della serie. E se questo suo modo di fare fosse dettato dagli astri? Nato il 9 giugno, il fratello maggiore di Sasuke è del segno dei gemelli. Questo, spiega molte cose. Dopo aver esaminato il segno zodiacale di Sasuke di Naruto, questa volta è tempo di analizzare il maggiore degli Uchiha.



Il segno dei gemelli è uno dei tre segni d’aria della tradizione astrologica. I gemelli sono flessibili e creativi, ma anche distaccati e stravaganti. Essi sono compassionevoli e abili comunicatori, nonché imprevedibili e di difficile lettura. A causa di ciò, i gemelli pare abbiano una doppia natura. Già da queste premesse, si nota quanto Itachi corrisponda a questa descrizione.

Itachi, recentemente protagonista del massacro del Clan Uchiha nel live action di Naruto, è sempre stato devoto alla sua missione, sia come parte della Squadra ANBU che come membro dell’Akatsuki. Difatti, anche a discapito della sua intera dinastia, il suo unico intento era quello di proteggere suo fratello minore e l’intero Villaggio della Foglia, rispettando la volontà affidatagli dal migliore amico Shisui.

Unendosi all’Organizzazione Alba, ha potuto controllare le azioni di Tobi da più vicino e a guidare Sasuke. Tuttavia, nonostante la sua resurrezione nella Quarta Grande Guerra Ninja, non è riuscito a salvare suo fratello dal male. Un ruolo che ha però affidato a Naruto.