Naruto, cosa significa il colpetto sulla fronte tra Itachi e Sasuke?

Il rapporto tra Sasuke e Itachi è stato molto complicato. Il fratello maggiore ha deciso di farsi carico, in segreto, di una delle stragi più cruente viste in Naruto, sterminando l'intero clan ma lasciando in vita soltanto il fratello minore. Ciò ha causato vari problemi nella vita di Sasuke che ha sempre avuto l'obiettivo di vendicarsi.

La strage del clan Uchiha fu infatti il culmine di un rapporto malato tra i discendenti di Madara e il resto del villaggio. Ciò però non compromise, almeno inizialmente, il rapporto tra Itachi e Sasuke. I due erano molto uniti, anche se spesso il fratello maggiore doveva allontanarsi per giorni a causa delle missioni segrete che doveva compiere. Per scusarsi spesso dava un colpetto sulla fronte del fratellino con l'indice e il medio. Cosa significa questo gesto in Naruto?

Fondamentalmente, non c'è un significato particolarmente profondo dietro questo gesto di Itachi. Soltanto in un momento ha avuto davvero significato, ovvero nel momento della sua morte. Per fermare eventuali piani di Tobi, usando questo gesto, Itachi imprime un sigillo su Sasuke così da far usare al suo occhio un Amaterasu alla vista del nemico di Naruto.

Il gesto è stato poi usato un altro paio di volte, prima da Itachi risorto durante la Quarta Grande Guerra Ninja e poi da Sasuke verso Sakura, con il fratello minore che ha quindi ereditato il gesto affettuoso.