Naruto: cosa significa hokage? Il perché del nome del leader del villaggio

Per diventare un ninja, è necessario percorrere una strada lunga che parte sin dalla tenera età. Una volta diplomatisi, si diventa genin, poi chunin e jonin. Ma, nell'universo di "Naruto", ci sono infine i Kage, che rappresentano i leader supremi dei vari villaggi ninja, ognuno con abilità eccezionali e responsabilità immensi.

Il Villaggio della Foglia è guidato dall'Hokage, la figura più riconoscibile e rispettata del villaggio, essendo una fonte d'ispirazione per Konoha e per chi la vive. L'Hokage è il capo della leadership del Villaggio della Foglia, svolgendo un ruolo cruciale nel mantenere l'ordine e la sicurezza. Tra gli Hokage più celebri c'è Naruto Uzumaki, il Settimo Hokage, che ha portato cambiamenti significativi e un'era di pace nel suo villaggio. Prima di lui, ci sono stati Hokage leggendari come Hashirama Senju, Tobirama Senju, Hiruzen Sarutobi, Minato Namikaze e altri. Ogni Hokage ha apportato il proprio contributo al villaggio, plasmando il suo futuro.

Ma cosa significa il termine "Hokage"? Da dove proviene questa parola? Si deve andare alla radice del termine giapponese, osservando attentamente i kanji che compongono la parola. 火影 è composto di due kanji, col primo che si legge "Hi", fuoco, e il secondo che si legge "Kage", ombra. Come si può desumere, kage è il termine generale affibbiato al leader di un villaggio, al quale viene poi assegnato un elemento basato sul paese di riferimento per declinare il tutto rispetto al leader specifico. Essendo Konoha situata nel Paese del Fuoco, il kanji di riferimento è proprio quello del fuoco.

Pertanto, Hokage significa "Ombra del fuoco". Il perché Kishimoto abbia scelto il termine ombra è presto detto: un ninja principalmente deve muoversi furtivamente, nell'oscurità, senza far capire ai nemici le proprie intenzioni. Il kage è colui che riesce a incarnare bene lo spirito del ninja. Sapete chi è il kage più forte ai tempi di Boruto?