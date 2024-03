Naruto: il cosplay di coppia dei ninja Zabuza e Haku vi farà commuovere!

I primi villain di un battle shonen non si dimenticano mai, sopratutto se sono impattanti come Zabuza e Haku, tratti dal capolavoro di Masashi Kishimoto, Naruto. Il loro è uno dei legami più significativi della serie, rendendoli ancora oggi protagonisti di rivisitazioni e creazioni personali.

Zabuza, conosciuto come il Demone della Nebbia, incarna l'essenza stessa della solitudine e della violenza. Dopo aver tentato un colpo di stato nel Villaggio della Nebbia, è diventato automaticamente un traditore e un ninja fuorilegge. Accanto a lui c'è Haku, un bambino nato con doni che lo rendono un'arma letale. Fin da giovane, è costretto a confrontarsi con un mondo che lo respinge a causa delle sue abilità. La loro storia rende la prima saga di Naruto la più bella della serie: diamo un'occhiata ai personaggi nella rivisitazione dei cosplayer brahim.bkd e shi_shieru.

I due cosplay di Zabuza e Haku da Naruto rappresentano i ninja con i loro tipici abiti da shinobi. Il loro incontro segna una svolta nei destini di entrambi. Zabuza, pur essendo una figura spietata, riesce a vedere nel piccolo Haku qualcosa di più di un semplice strumento. Allo stesso modo, per il bambino l'aver incontrato il suo maestro significa trovare uno scopo, un senso all'esistenza finora priva di significato.

Zabuza, con il cuore avvolto dalle tenebre, trova in Haku un riflesso di sé stesso, un'anima afflitta dalle stesse ferite. E così, mentre il maestro offre al discepolo uno scopo, trova anche la sua redenzione nell'atto di proteggere e amare. Questo particolare trasforma la loro relazione da un legame di convenienza a un rapporto di amore e affetto. Se vi è piaciuta questa rivisitazione, perché non dare un'occhiata a questo cosplay di Obito da Naruto in una delle scene più commoventi del personaggio?

