Naruto: ecco un cosplay forse troppo fedele all'originale Tsunade

La serie di Naruto ha da poco festeggiato i suoi 20 anni, nel corso dei quali abbiamo visto decine di personaggi. Tra i principali c’è una netta distinzione, ognuno ha il suo carattere e il suo stile, evoluti e modificati col passare del tempo. Tuttavia tra questi ce ne è uno che non ha mai mostrato dei veri cambiamenti estetici, ovvero Tsunade.

Rimasta sempre coerente, e avendo mostrato un carattere forte e determinato come Hokage del Villaggio della Foglia, Tsunade ha conquistato migliaia di fan. Diciamo però che molti hanno apprezzato il personaggio anche per altre sue “doti”, mostrate nel cosplay condiviso su Instagram dall’utente @candylion.cos, che potete trovare in calce alla notizia.

Essendo una dei tre Sannin, Tsunade si è affermata come uno shinobi eccellente, quasi leggendario, e ricoprire il ruolo di Hokage non ha fatto altro che estendere la sua fama, portando anche importanti cambiamenti nella serie. Con la capacità di dimostrare la sua vera età, e quindi di mantenere un’apparenza sempre abbastanza giovanile, è stata un’ottima idea introdurla nell’ultimo arco narrativo di Boruto: Naruto Next Generations, in cui però una maggiore visibilità è stata data a Jiraiya, protagonista anche degli spoiler dell’episodio 132. Ricordiamo inoltre che dopo il prossimo episodio, la serie di Boruto si prenderà una pausa.