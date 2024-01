Naruto, un cosplay di Gaara del Deserto: ne avete mai visto uno così fedele?

Naruto ha dovuto affrontare numerosi avversari nel corso della serie, ma pochi di loro si sono distinti come Gaara del Deserto, il quale è riuscito a conquistare il cuore del pubblico per il suo complesso passato. Grazie all'intervento dell'Uzumaki, Gaara è riuscito a trovare quella bontà persa, diventando persino Kazekage del Villaggio della Sabbia.

Il rapporto tra Gaara e Naruto è unico e complesso: nonostante le differenze di carattere fra i due, entrambi hanno vissuto un'infanzia difficile, relegati ai margini dei loro Villaggi poiché nei loro corpi erano stati sigillati dei Cercoteri, che li ha portati a diventare ciò che sono oggi. Tuttavia, se Gaara è cresciuto nella solitudine più totale, disprezzando gli uomini e diventando sadico e malvagio, Naruto è riuscito a prendere il meglio dalla sua esperienza. Osserviamo il primo nella rivisitazione del cosplayer lujiuerhei21.

Questo cosplay di Gaara da Naruto è così fedele all'originale che sembra quasi una sua trasposizione tridimensionale. Silenzioso ed emarginato, Gaara porta su di sé il peso del Demone Tasso, motivo di terrore per il suo villaggio. La sua storia è segnata dalla solitudine, con un unico legame in suo zio Yashamaru.

L'ultima batosta, il ninja la riceve proprio dal suo amato zio, che si rivela essere un traditore che nutre un odio profondo nei confronti del nipote. Convinto di non poter mai essere amato, Gaara si segna sulla fronte una cicatrice con un kanji, che in giapponese letteralmente significa "Amore". La sconfitta per mano di Naruto cambia il suo destino: rinuncia alla vendetta, abbraccia la gentilezza e diventa Kazekage, guadagnandosi la fiducia del villaggio. La sua trasformazione dimostra che l'amore e l'accettazione possono sconfiggere il dolore e la solitudine.

Prima di dare un'occhiata al cosplay, sapevate che Gaara del Deserto è uno dei personaggi preferiti di Naruto di Francesca Michelin? La talentuosa cantante ha rivelato di essere una grande fan dell'opera di Masashi Kishimoto!