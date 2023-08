Naruto: un cosplay di Gaara della sabbia fedelissimo al guerriero omicida di inizio serie

Le Forze Portanti non sono di certo state in una bella posizione agli inizi della storia di Naruto. Nel manga, tutti i lettori hanno potuto vedere molto approfonditamente come viene trattato nel proprio villaggio uno dei contenitori dei Cercoteri, queste bestie gigantesche e potentissime, cariche di chakra e di potere.

E di certo nelle altre regioni del mondo di Naruto la situazione non è diversa. E lo si capisce bene durante la saga del torneo dei chunin, quando fanno il loro ingresso in scena alcuni ninja, tra cui Gaara del Deserto, un personaggio cruciale di quella fase della storia del manga. Originario del Villaggio della Sabbia, Gaara è uno dei ninja più potenti e iconici dell'universo di Naruto oltre che Forza Portante di Shukaku, il tasso a una coda.

All'inizio della serie, Gaara è presentato come un individuo freddo, spietato e senza empatia. Ciò è dovuto al fatto che, fin da bambino, è stato vittima di un'infanzia difficile a causa della bestia che dimora dentro di sé, il che lo rende temuto e isolato dagli altri, proprio come accadeva a Naruto nel Villaggio della Foglia. Tuttavia, l'incontro con il protagonista e lo scontro successivo hanno portato a cambiare il suo atteggiamento.

Il percorso di crescita di Gaara è uno dei più profondi nella serie. Grazie all'influenza positiva di Naruto e al sostegno dei suoi amici, Gaara inizia a comprendere il vero significato dell'amicizia e dell'amore. Decide di proteggere il suo villaggio e diventa Kazekage, dimostrando di essere un leader saggio e compassionevole.

Ritorniamo però agli antichi fasti del personaggio, quando era ancora assetato di sangue con questo cosplay di Gaara in armatura di sabbia, tecnica difensiva utilizzata contro Rock Lee. Sarà passato del tempo, ma il personaggio è ancora alla ricerca di morte e di un significato per la propria esistenza. Sapevate cosa significa il simbolo sulla fronte di Gaara?