Naruto: un cosplay di Hinata adulta dal film the Last creato da Fabibi

Conclusa la fase di Naruto: Shippuden, i personaggi sono cresciuti e hanno dovuto però affrontare una nuova sfida. Passati due anni dalla guerra, una nuova minaccia si abbatte sul Villaggio della Foglia e i suoi abitanti, raccontata dal film Naruto The Last. I protagonisti, ormai giovani adulti, si presentano in altri panni davanti agli spettatori.

Hinata Hyuga è una di questi ed è indubbiamente una delle protagoniste assolute del film. La ragazza ormai è costretta a osservare un Naruto attorniato da fan e non riesce ad avvicinarsi a lui, ma gli eventi scatenati dagli Otsutsuki porteranno i due giovani finalmente insieme.

Ci sono molti cosplay di Hinata da Naruto: The Last, dove per l'occasione la ragazza indossa un nuovo abito. Oggi vi presentiamo il cosplay della ragazza ideato da Fabibi, nota modella cilena che più volte ha interpretato i personaggi di anime e manga. In basso possiamo vedere la foto che ha raccolto oltre 10000 like su Instagram, con Hinata che indossa l'abito ninja lilla retto da un obi marrone, pantaloncini elastici blu e poi calze e stivali marroncini. Cosa ne pensate di questo cosplay da Naruto: The Last?

