Naruto: un cosplay di Hinata adulta di The Last splendida nelle foto di Enji Night

Il manga di Naruto - così come l'anime Naruto: Shippuden - ha concluso la guerra ninja che era stata scatenata dall'Akatsuki di Tobi e lo scontro tra il protagonista e Sasuke, il suo rivale e amico di sempre. Tuttavia, il finale è stato dedicato ai protagonisti adulti, oltre i 30 anni compiuti, con le loro famiglie e carriere ormai sviluppate.

Sono nate le nuove generazioni di Konoha con Boruto, Sarada e gli altri giovani, figli di quei ninja che abbiamo conosciuto molto bene nel corso di anni di serializzazione. Naruto si è sposato con Hinata, ma com'è successo? A raccontarlo ci ha pensato Naruto The Last, il film che ha luogo qualche anno dopo gli eventi della quarta grande guerra ninja e che mostra proprio l'inizio della relazione tra Naruto e Hinata.

Ormai diciannovenne, Hinata vede sempre Naruto circondato da ragazze, essendo lui diventato un eroe per la comunità ninja. Gli eventi però la porteranno a dover salvare Hanabi insieme al suo amato, e proprio durante questa pericolosa missione tra i due fiorirà qualcosa di più. Ricordiamo quella versione di Hinata adulta con questo cosplay creato da Enji Night, dedicato a Naruto the Last. C'è motivo di capire da queste foto come sia riuscita a colpire il ninja biondo.

E rimanendo in ambito familiare, ecco un disegno della famiglia Uzumaki creato da Masashi Kishimoto.