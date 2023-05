Naruto: un cosplay di Hinata battagliera dal film The Last

Masashi Kishimoto ha creato molti personaggi per il suo iconico manga Naruto, e Hinata Hyuga è uno di questi. Hinata è una ninja di Konoha e fa parte del clan Hyuga, noto per le sue abilità nel combattimento a distanza e nel Byakugan, un'arte oculare che permette di vedere attraverso gli oggetti e percepire il sistema circolatorio del chakra.

Hinata è stata introdotta come un personaggio timido e riservato, ma con il passare del tempo è uscita dal suo guscio e si è sviluppata diventando una guerriera coraggiosa e determinata, mostrando le proprie abilità diverse volte nel corso di Naruto. Ha affrontato molte sfide nel suo percorso, inclusa la lotta contro la sua stessa insicurezza e il tentativo di superare le aspettative del suo clan, sfoderando una forza interiore sorprendente.

Un aspetto importante del personaggio di Hinata è il suo amore incondizionato per il protagonista Naruto Uzumaki, che per lungo tempo comporrà gran parte della sua personalità. Hinata è stata affascinata dalla determinazione e dal coraggio di Naruto sin da quando erano bambini, e la sua devozione per lui è diventata un'importante fonte di motivazione e crescita personale. Il loro rapporto è stato affrontato in modo significativo nella trama, culminando nel film Naruto: The Last. Durante questi eventi, che hanno visto il ritorno della crisi degli Otsutsuki, Naruto e Hinata si sono avvicinati molto, finché non si sono messi insieme e poi sposati.

E proprio da Naruto: The Last arriva questo cosplay di Hinata Hyuga, diversa dalle precedenti, più matura e femminile, con un vestito lilla smanicato che le consente ampi movimenti per combattere. Ecco invece la ragazza in una versione più conosciuta in questo cosplay di Hinata da Shippuden.