Naruto: un cosplay di Hinata coniglietta vi allieterà la giornata

I fan di Naruto sono sempre attivi nel realizzare cosplay dei loro personaggi preferiti e molto spesso li modificano per adattarli a esigenze particolari. Le ragazze del manga e dell'anime vengono sicuramente ritratte in modo più osé da alcune modelle e nella realizzazione sono aiutate dalla possibilità di outfit come quello da coniglietta.

È ciò che ha fatto la cosplayer Prih, conosciuta anche come Purai Pricosplayer, che ha deciso di ritornare nel mondo di Naruto realizzando una perfetta Hinata Hyuga coniglietta. La ragazza sempre timida, come potete vedere nelle foto in calce, indossa un corpetto e le classiche orecchie da coniglio, più due polsini bianchi e un colletto con un papillon. Vi piace questa Hinata coniglietta? sempre riguardanti le conigliette, ha fatto scalpore il cosplay di Sinnocent con Bulma Bunny, mentre nel mondo di Naruto vi segnaliamo il cosplay di Jiraiya versione femminile.

Naruto è un manga scritto e disegnato da Masashi Kishimoto, pubblicato su Weekly Shonen Jump di Shueisha tra il 1999 e il 2014. Con 72 volumi totali, Naruto è diventato uno dei manga più di successo al mondo. Con due serie animate alle spalle, la storia di quel mondo ninja ora è in prosecuzione grazie al sequel Boruto: Naruto Next Generations.