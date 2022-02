Naruto: un cosplay di Hinata Hyuga con la forza del suo chakra attiva

Crescendo, i ninja di Naruto hanno sviluppato nuove capacità e affinato quelle di cui erano già in possesso. Per i membri del clan Hyuga ciò equivale in un miglior utilizzo del Byakugan e di tutte le tecniche annesse, quei taijutsu che possono diventare letali in base alla precisione con il quale vengono attaccati i punti di pressione.

Se Neji da una parte è stato elevato a genio con tecniche micidiali, dall'altra Hinata si è rivelata essere non da meno. Seppur un passo indietro rispetto al cugino e alla sorella, anche Hinata si mette all'opera per migliorarsi, mostrando più volte lo spessore delle tecniche ottenute. Il suo controllo del Byakugan è molto diverso da quello dei parenti ma molto più spettacolare, con la tecnica dei Leoni Gemelli che visivamente cattura e dà un senso di potenza.

L'Hinata che abbiamo visto nella fase di Naruto Shippuden si presenta in questo cosplay di Linn. La cosplayer porta il personaggio con la divisa lilla e bianca, quindi antecedente alla quarta grande guerra ninja ma pronta per difendere Naruto dagli attacchi di Pain. Questo cosplay di Hinata riesce a incarnare perfettamente la ragazza e a dare un tocco in più con l'attivazione della tecnica del clan Hyuga.

