Naruto: un cosplay di Hinata Hyuga dallo sguardo timido

Anche se la storia di Naruto è ormai terminata da tempo, il franchise continua a vivere nella penna di Masashi Kishimoto. I nostri amati ninja protagonisti sono cresciuti, migliorati, e sono diventati ormai adulti. Eppure, non sono ancora fuori dai pericoli!

Infatti, in Boruto Naruto e Hinata sono stati intrappolati dal nuovo antagonista della storia, Kawaki, e attualmente si trovano in uno stato di stasi, molto simile al coma, che li rende incapaci di reagire. Non sono morti, ma neppure vivi, e i lettori sono decisamente preoccupati per le loro condizioni. Riusciranno ad essere salvati? La cosplayer reyrri ha omaggiato una dei personaggi principali della storia di Naruto in una rivisitazione davvero originale.

In questo cosplay di Hinata Hyuga di Naruto, spicca la timidezza della giovane kunoichi. In quanto membro del clan Hyuga, noto per le loro abilità nelle arti marziali e del loro potente Byakugan, anche Hinata è un'eccellente combattente che non va assolutamente sottovalutata.

Il percorso di Hinata è stato complesso: ragazza chiusa e riservata, Hinata ha inizialmente difficoltà a far valere la sua presenza nel gruppo dei ninja principianti, ma la sua determinazione nel voler diventare più forte la spinge a migliorare costantemente. Col tempo, riesce a guadagnare il rispetto dei suoi compagni e del villaggio. Inoltre, da sempre innamorata del protagonista, diventa sua moglie nella storia di Boruto: ecco una ricapitolazione della storia d'amore fra Hinata e Naruto!