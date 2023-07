Naruto: un cosplay di Hinata Hyuga dallo sguardo timido e imbarazzato

Il Villaggio della Foglia, così come gli altri villaggi ninja che si preoccupano della stabilità e della sicurezza militare dei paesi che li ospitano, hanno molte persone al proprio interno. La maggior parte di queste sono semplici commercianti, altri invece sono i ninja che animano le storie di Naruto e Naruto: Shippuden.

Dall'accademia ninja fino ai ranghi più alti delle varie divisioni di shinobi, ci sono tanti elementi che Masashi Kishimoto ha presentato nel corso della storia. I più forti ovviamente sono gli adulti, ma non vanno messe da parte le nuove generazioni, in primis Naruto e i suoi compagni di accademia. Tra questi, nel team 8 supervisionato da Yuhi Kurenai c'è Hinata Hyuga.

Hinata Hyuga è uno dei personaggi secondari più importanti di Naruto. Fa parte del potente clan Hyuga, noto per la sua abilità nel combattimento corpo a corpo e per il loro Byakugan, una speciale tecnica oculare che discende dall'antichissimo clan Otsutsuki. Hinata è stata inizialmente introdotta come un personaggio timido e insicuro, ma con una grande determinazione nel migliorarsi. Ha sempre ammirato Naruto Uzumaki per la sua perseveranza e coraggio. Nel corso della storia, Hinata affronta le sue paure e le sue insicurezze, dimostrando una forza interiore sorprendente.

La timidezza della ragazza affiora in parte in questo cosplay di Hinata con le guance rosse e lo sguardo timido creato da Luxlo. Con la divisa usata durante la serie Naruto: Shippuden, questa ragazza è molto lontana dai campi di battaglia e probabilmente sta osservando il suo amato Naruto durante un allenamento o altri momenti di vita quotidiana.