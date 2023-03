Naruto: un cosplay di Hinata Hyuga da Shippuden vi colpirà con il suo Palmo Gentile

In Naruto i ninja sono molti, con tanti casati che educano i propri rampolli per permettergli di prendere poi le redini. Hinata Hyuga è uno dei personaggi principali, introdotta nella prima serie, ed è una kunoichi del villaggio di Konoha e un membro del clan Hyuga, famoso per le loro abilità nelle arti marziali derivanti dal Byakugan.

Hinata è una ragazza timida e riservata, che inizialmente fatica a farsi valere all'interno del suo team di genin. Tuttavia, la sua determinazione e la sua perseveranza nel voler diventare più forte la porteranno a migliorare costantemente le sue abilità e a guadagnarsi il rispetto dei suoi compagni di squadra e del villaggio.

Uno dei tratti distintivi di Hinata è il suo Byakugan, un'abilità innata ereditata dal clan Hyuga che le consente di vedere attraverso gli oggetti e di percepire il chakra dei nemici. Questa capacità la rende una ninja molto preziosa in battaglia, in quanto le permette di individuare i punti deboli dei suoi avversari e colpirli proprio dove fa più male.

Inoltre, Hinata è conosciuta per la sua forza interiore e la sua dedizione a Naruto Uzumaki, il protagonista della serie. Nonostante la sua timidezza, Hinata ha sempre nutrito sentimenti profondi per Naruto e ha cercato in tutti i modi di dimostrargli il suo affetto, anche quando ciò comportava il mettere a rischio la sua stessa vita.

È quello che si può vedere in questo cosplay di Hinata Hyuga con una posa da battaglia, pronta per combattere con il suo Pugno Gentile realizzato da Yelihina. Tunica lilla e capelli lunghi, la cosplayer è riuscita a riprodurre fedelmente il personaggio.