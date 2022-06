Naruto: un cosplay di Hinata Hyuga dopo il timeskip nelle foto di Nadyasonika

I ragazzi dei villaggi sparsi per il mondo di Naruto aspirano a diventare molto spesso dei ninja, iscrivendosi all'accademia fin da bambini. I più versati riescono a ottenere il diploma intorno ai 12 anni, e molti di questi appartengono a clan ben radicati. Anche nel Villaggio della Foglia accade lo stesso.

I giovani team che si sono diplomati a Konoha vedono ben sette membri appartenenti a clan ben conosciuti e che hanno scritto, nel bene o nel male, la storia del villaggio del Paese del Fuoco. Innamorata di Naruto è la rampolla del clan Hyuga, la giovane Hinata, una ragazza molto timida che sa usare il Byakugan e il Pugno Gentile ma che non riesce a spiccare rispetto al cugino Neji o alla sorella minore Hanabi.

Anche dopo il timeskip di Naruto Hinata rimane più o meno caratterialmente uguale, salvo poi ritagliarsi un ruolo molto importante durante la battaglia con Pain durante la quale cercherà di liberare il protagonista dai bastoni anti chakra del cattivo dell'Akatsuki. Hinata sfodera il suo coraggio anche in questo cosplay realizzato da Nadyasonika, con la cosplayer che ha messo in risalto la giovane Hyuga in due foto diverse l'una dall'altra.

Prima tranquilla e poi in azione, questa Hinata si mostra pronta per difendere Konoha.