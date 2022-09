Naruto: un cosplay di Hinata splendido in versione adulta da The Last

Ci sono stati tanti personaggi in Naruto che hanno detto la propria. Tra nemici e alleati, il ninja biondo però ha concluso la propria saga nel film Naruto: The Last interagendo con pochi personaggi di spicco. Infatti, l'opera che ha luogo dopo la quarta grande guerra ninja, con un Naruto ormai ventenne, realizza un amore.

Hinata Hyuga è uno di questi personaggi che in Naruto The Last ha grande spazio, anzi, è insieme al protagonista la figura cardine del film. La ragazza è ancora innamorata di Naruto, che però ormai è attorniato ovunque da tante fan. Gli eventi che verranno innescati dal nuovo avvento degli Otsutsuki porteranno i due ninja finalmente insieme per un'ultima missione, alla fine della quale si baceranno e faranno iniziare questa storia d'amore, che porterà poi alla nascita di Boruto e Himawari.

La cosplayer Sakura.loli ama il mondo di Naruto e per questo ha proposto un cosplay di Hinata da Naruto: The Last, visibile nelle foto in basso. In questi scatti, vediamo la ninja in un campo di grano con il bagliore del sole, mentre indossa l'abito lilla chiaro e la cintura marroncina, ovvero l'outfit del film.

La cosplayer ovviamente non si dedica soltanto a lei, dato che nelle scorse settimane ha realizzato un cosplay di Sakura alla moda. Ecco invece un cosplay di Hinata durante Naruto Shippuden.