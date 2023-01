Naruto: un cosplay di Ino Yamanaka in versione coniglietta con il corpetto

Le kunoichi di Konoha - ma anche degli altri villaggi ninja che popolano il mondo di Naruto - hanno sempre indossato abiti personalizzati, talvolta derivanti da una propria idea di look e altre volte ispirato invece a quello del proprio clan. Con l'arrivo delle grandi guerre ninja, però, tutte iniziano a vestire gli abiti da battaglia.

Tute blu, giubbotti di vario colore o comunque divise e uniformi omologate per tutti. Non capita quindi spesso di vedere le ninja di Naruto con qualcosa di diverso. Ovviamente, l'immaginazione degli appassionati della serie non ha freni e quindi per questo al di fuori dei medium principali è possibile vedere le protagoniste in altri abiti. Tralasciando le idee messe in scena anche dai videogiochi come il famoso Naruto: Ultimate Ninja Storm, che propose le combattenti anche in costume e altri abiti, anche nei cosplay a tema Naruto ci sono situazioni del genere.

Natalie è infatti una cosplayer che negli ultimi tempi ha proposto sulla sua pagina Instagram uno scatto particolare. La foto disponibile in basso mette immediatamente in risalto un cosplay di Ino Yamanaka vestita da coniglietta in stile Playboy. Al posto del suo solito abito viola c'è un corpetto, coadiuvato dal colletto bianco con papillon violetto, due vistose orecchie da coniglio sulla testa sempre dello stesso colore e poi le calze bianche. La ninja comunque non perde la sua vena combattiva, come si vede dal kunai che regge nella mano, senza contare che può attivare la sua tecnica di controllo della mente nel giro di pochi istanti.

Vi piace questa versione bunny di Ino Yamanaka oppure preferite la solita Ino in quest'altro cosplay? Intanto il 2023 festeggiato dai mangaka si è aperto proprio a tema conigli.