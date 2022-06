Naruto: un cosplay ipnotico di Itachi Uchiha al massimo della sua forza

Ci sono tanti personaggi in Naruto. Masashi Kishimoto si è dato parecchio da fare, aiutato anche da una serializzazione lunghissima, ha potuto esplorare tante realtà insieme agli individui che la abitavano, sia quelli importanti che quelli di contorno. In pochi in generale nel mondo ninja sono importanti quanto l'Akatsuki.

Questo gruppo di guerrieri ninja che hanno rigettato il proprio onore e la fedeltà ai propri villaggi ha dato più di un grattacapo ai protagonisti di Naruto. Più volte questi ninja altamente preparati sono stati affrontati, per la maggior parte proprio dal giovane ninja biondo, che tra l'altro era un loro bersaglio. Tra i membri più forti dell'Akatsuki c'è Itachi Uchiha, uno dei pochissimi rimanenti del clan a causa dello sterminio da lui stesso perpetrato.

Il cattivo si ritroverà anche a essere uno dei personaggi più importanti della storia imbastita da Kishimoto, con tanti segreti che poi cambiano la sua natura e le sue idee. Scarecrow ha deciso di immaginare il nukenin di rango S in questo cosplay di Itachi Uchiha già nell'Akatsuki. Il ragazzo è sempre vestito semplicemente, con una maglietta e poco altro, mentre si sta togliendo il cappotto per prepararsi, presumibilmente, a combattere.

Un bel cosplay per ricordare uno dei personaggi più amati di Naruto.