Naruto: un cosplay di Itachi inquietante vi ipnotizzerà col suo Sharingan

Una delle figure più apprezzate del mondo di Naruto è Itachi Uchiha, fratello maggiore di Sasuke e omicida di quasi tutto il clan dotato di Sharingan. Il personaggio è inizialmente avvolto nell'ombra e fa da nemico principale di Sasuke, ma sarà importante anche il suo rapporto con Naruto più volte durante la saga, sia prima che dopo il timeskip.

Ninja geniale, diventa tra i più forti del Villaggio della Foglia in modo precoce e per questo riesce anche a sbloccare molto presto il potente Mangekyo Sharingan. Darà vita a battaglie importanti come quella contro Jiraiya ma soprattutto quella, in Naruto: Shippuden, contro Sasuke in un vecchio castello degli Uchiha.

Adesso Itachi Uchiha ha preso vita grazie al cosplayer iShinobi Studios. In basso possiamo vedere la sua foto su Instagram, dove lo veste con gli abiti con cui lo abbiamo visto per più tempo durante la serie. In Naruto infatti Itachi si presentò inizialmente come un membro dell'Akatsuki, l'organizzazione di criminali guidata da Pain, e quindi indossava la classica veste nera con nuvole rosse e un cappello di paglia con i campanellini sui bordi.

Sotto invece si intravedono gli abiti da ninja che ha spesso indossato durante la serie. Vi piace questo cosplay di Itachi Uchiha? Date uno sguardo anche al cosplay di Rock Lee al massimo della potenza e al cosplay del secondo Hokage Tobirama.