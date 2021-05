Naruto, un cosplay di Itachi ipnotico: l'Uchiha prende vita con gli abiti dell'Akatsuki

Itachi Uchiha è indubbiamente uno dei personaggi più affascinanti di Naruto. Poco si sapeva di lui all'inizio, se non che era legato in qualche modo a Sasuke, ma il suo arrivo al Villaggio della Foglia insieme a Kisame Hoshigaki portò alla scoperta di uno degli individui più forti e apprezzati del mondo ninja creato da Kishimoto.

Sterminatore del clan Uchiha e poi membro dell'Akatsuki, l'organizzazione di criminali gestita da Pain, Itachi possiede capacità di combattimento di alto livello che spaziano dal taijutsu al ninjutsu e genjutsu, accompagnati dalle potenti arti oculari derivanti dallo Sharingan. Alla fine, la sua vita sarà legata a doppio filo con quella del fratello minore Sasuke con cui darà vita a uno degli scontri più appassionandi di Naruto.

Durante la sua prima apparizione, Itachi si presenta con un abito nero e lungo dove sono ricamate le nuvole rosse dell'Akatsuki, mentre indossava anche un copricapo, un cappello di bambù con dei fogli di carta fissati sul bordo. Un cosplay di Itachi Uchiha realizzato dalla portoghese Fran Luitz porta in vita il personaggio, che può essere visto nelle foto in basso. Nel post lo si vede sia con il cappello che senza, con quest'ultima versione che mette in risalto il coprifronte della foglia sbarrato, mentre nella terza foto si nota anche l'uso dello Sharingan. Un cosplay a tema Naruto sicuramente fedele.