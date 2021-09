Naruto: un cosplay di Kaguya Otsutsuki etereo e surreale nella foto di Izanamitan

Il manga di Naruto è stato pubblicato per 15 lunghi anni su Weekly Shonen Jump, con Masashi Kishimoto che ha regalato al mondo tanti personaggi iconici e statuari, ricordati ancora oggi a tanti anni dalla conclusione della storia. Più si andava avanti, più i nemici diventavano forti per i ninja protagonisti del Villaggio della Foglia.

Alla fine il quartetto del Team 7 ha dovuto affrontare addirittura una sorta di divinità del mondo ninja, un'aliena del clan Otsutsuki. Nella fase finale di Naruto, Madara Uchiha lasciò il posto a Kaguya Otsutsuki che divenne così una delle ultime nemiche dell'opera. La dea coniglio è stata però sigillata e la sua minaccia sventata per sempre.

Pur non essendo particolarmente apprezzato dai fan di Naruto come personaggio a causa della sua introduzione nella trama un po' scialba e abbozzata, ha comunque qualche appassionato in rete. La cosplayer Izanamitan ha deciso di impersonare questo personaggio di Naruto, aiutandosi molto con il fotocompositing e realizzando un'immagine che potete osservare in basso. Il cosplay di Kaguya Otsutsuki riporta fedelmente tutti i dettagli del personaggio, compresi gli occhi particolari più quello sulla fronte, unendoli a un effetto pallido ed etereo che la rendono ancora più trascendente e meno umana.

Non perdetevi il cosplay di Tsunade e il cosplay di Jiraiya, due dei tre sannin di Konoha.